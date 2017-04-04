المواطنون يترقبون اجتماع لجنة حساب المواطن الوزارية لبدء الصرف

المواطن - الرياض

يترقب المواطنون اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بحساب المواطن خلال الأسبوع الجاري، للكشف عن آلية الصرف وتفاصيل الدعم لحساب المواطن.

وكانت بعض المواقع قد استبقت الاجتماع وتداولت أنباء عن بشأن اعتماد آلية الصرف، وهو الأمر الذي نفاه المشرف على حساب المواطن ماجد العصيمي.

اللجنة الوزارية

ومن المقرر أن تجتمع بمشيئة الله اللجنة الوزارية المعنية بحساب المواطن خلال هذا الأسبوع لاستعراض السياسات والتوصيات قبل رفعها للمقام السامي تَمْهِيدًا لإقرارها.

وكان ماجد العصيمي قد صرح في وقت سابق أنه يحقُّ لأي مواطن التسجيل في حساب المواطن، ولكن الدعم سيقدم لذوي الدخل المنخفض والمتوسط فقط، بِحَسَبِ السياسة التي ستُقرُّ من المقام السامي -بمشيئة الله-.

تاريخ بدء الصرف

وأكد العصيمي أنه لا صحة لما يتردد من اجتهادات في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن تاريخ معين لبدء الصرف.

ودعا العصيمي المواطنين إلى استقاء المعلومة من مصدرها، موضحا أن حساب المواطن لديه منصات إلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك موقع إلكتروني بخلاف مراكز الاتصال التي تعمل للرد على المواطنين، وتسهيل عملية تسجيلهم، والرد على استفساراتهم، مُشِيرَاً إلى أنه سيتم صرف أول بدل في الشهر الذي يسبق تغيير أسعار منتجات الطاقة والمياه.

بداية المرحلة الثانية

وينتظر المواطنون بشغف كبير بداية المرحلة الثانية في الخدمات بعد كثرة عدد المسجلين في برنامج حساب المواطن الموحد، والتي سوف يتم من خلالها تحليل الأهلية وبعد ذلك تحديد المستحقين للدعم في كل أسرة من داخل المملكة، حتى يتمكن الجميع من صرف الدعم قبل أن يتم رفع أسعار الطاقة.

الرفع للمقام السامي

وقد أكد المشرف العام لبرنامج حساب المواطن المهندس ماجد العصيمي أن اللجنة الوزارية التي تختص ببرنامج دعم المواطن سترفع توصياتها للمقام السامي قبل التاريخ المحدد ليوم 1 مايو من العام الجاري، وعندما تتم الموافقة سوف يتم رفع الدعم للمواطنين.

وللتسجيل على برنامج حساب المواطن يرجى الدخول على هذا الرابط (هنا).

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