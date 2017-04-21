بالصور.. مرور ودوريات منطقة عسير يتصديان لـ”الدرباوية”

المواطن ـ رائد القرفي ـ أبها:

نفّذت إدارة مرور منطقة عسير، بالتعاون مع الدوريات الأمنية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، حملة موسعة أسفرت عن الإطاحة بمجموعة كبيرة من الشباب “الدرباوية”، مثيري الفوضى والتفحيط، المتجمّعين في مواقع عدة، داخل وخارج مدينة أبها.

وتم تحرير مخالفات بحقهم، وإيقاف البعض منهم، ونقل مركباتهم إلى حجز إدارة المرور بطريق بني مالك بالقريقر.

يذكر أنَّ ظاهرة “الدرباوية” والفوضى تفشت، وبشكل ملاحظ للجميع، في منطقة عسير وتسببت في تشويه كبير لبعض الاحتفالات الرسمية بالمنطقة.

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