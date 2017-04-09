بالصور.. مشهد مهيب في تشييع الإعلامي سعيد عسيري ضحية طريق الرين

المواطن - سعيد ال هطلاء - خميس مشيط

ودع عدد من الأهالي والإعلاميين والرياضيين مسؤولي، خميس مشيط، وفي مشهد مهيب عصر اليوم الإعلامي سعيد أحمد عسيري الذي انتقل إلى جوار ربه أمس.

وكان الإعلامي عسيري ، قد توفى إثر حادث مروري بطريق الرين وهو عائد من الرياض بعد قضاء إجازه منتصف العام بصحبه عائلته.

وأقيمت الصلاة على جثمانه الطاهر، بجامع العمري بحي شباعه وتم دفنه بمقبره حي مصلوم العامة.

وكان الفقيد يشغل منصب مدير العلاقات والإعلام بالمستشفى العسكري، وهو إعلامي سابق بصحيفه الإقتصاديه وله من الأبناء ولد وهو أحمد وأربع بنات.

وسيقام العزاء اعتبارا من الغد بمقر منزله بالحي الراقي شرق خميس مشيط من الساعه الثانية بعد الظهر وحتى الساعة السادسة مساءً لمدة ٣ أيام.

“المواطن” تعزي أسرته وأشقاؤه صالح ومحمد وجميع زملائه وأفراد قبيلته وتسأل الله له الفردوس الأعلى.

STC 805580

موبايلى 606696

زين 701589







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

للاشتراك في (جوال المواطن) .. ارسل الرقم 1 إلى :