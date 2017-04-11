بالفيديو.. عمر السومة يرفض هزيمة الأهلي أمام العين الإماراتي

المواطن ـ محمد سلام

عاد الأهلي بنقطة التعادل من أمام مضيفه العين الإماراتي، بعد نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، في لقاء أقيم على ملعب الأمير هزاع بن زايد بنادي العين.

تقدم العين عن طريق إسماعيل أحمد في الدقيقة 7، وتعادل الأهلي عن طريق عمر السومة في الدقيقة 43، وفي الدقيقة 84 أحرز عمر عبدالرحمن هدف التقدم للعين من ركلة جزاء، لكن السوري المتألق عمر السومة رفض خروج الأهلي مهزومًا وسجل هدف التعادل في الدقيقة 89.

بهذه النتيجة يرفع الأهلي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الأول بالمجموعة الثالثة، وذوب آهن الإيراني ثانيا برصيد 7 نقاط، ثم العين في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ويأتي، ويتذيل جدول الترتيب بونيودكور الأوزبكي بدون نقاط.

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