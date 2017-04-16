بعد مقطع سحق البهارات بأقدام عارية.. أمانة جدة تنهي نشاط مستودع الجامعة

المواطن ـ وليد الفهمي ـ جدة:

تمكنت أمانة محافظة من توقيف العمالة التي قامت بدهس البهارات بأقدامها، بعد توثيق مخالفتهم بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل.

وأكّدت أمانة جدة أنَّ “بلدية الجامعة الفرعية، قامت بتغريم وإغلاق المستودع جنوب جدة، لمخالفته اشتراطات الصحة العامة”.

وأوضح مساعد الأمين للبلديات الفرعية المهندس ناصر المتعب أنَّ “إدارة الأسواق في بلدية الجامعة الفرعية توصلت للموقع، وتبين أنه المستودع نفسه، الذي سبق وأن تم تغريمه وإغلاقه قبل نحو شهرين، لمخالفات مشابهة، ضمن جهود البلديات الفرعية لمراقبة محلات الصحة العامة”.

وأضاف “بعد معاينة الموقع من قبل المراقبين تم رصد العديد من المخالفات الصحية، التي كان من أبرزها وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، وسوء تداول وحفظ الأغذية، وعدم نظافة الموقع، وعدم تشغيل مصائد الحشرات”.

وبيّنت الأمانة أنّه “تم تغريم المستودع وإغلاقه، وفق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، وتم تعميد المراقبين الصحيين بالوقوف على الموقع للتأكد من الاشتراطات الصحية كافة”.

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