تأكيداً لانفراد “المواطن”.. القبض على 400 مهندس أجنبي بشهادات مزورة

المواطن - أحمد المسعود - الطائف

تأكيداً لما نشرته “المواطن” بتاريخ 2016/10/25 بعنوان (مصادر “المواطن” : ملاحقة 1500 أجنبيّ في مكة يعملون بشهادات هندسة مزوّرة ورواتب ضخمة)، كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور جميل البقعاوي عن ضبط 400 مهندس مخالف من دخلاء المهنة.

وأوضح البقعاوي أنه تم الكشف عن نحو 185 شهادة مزورة لوافدين دخلوا المملكة خلال عام 2016، وجرى ضبطهم قبل البدء الفعلي في ممارستهم مهنة الهندسة، وذلك خلال فترة قصيرة من دخولهم إلى المملكة، وتمت إحالتهم للجهات المختصة لتطبيق النظام بحقهم.

وكانت “المواطن” قد نشرت قبل 5 أشهر نقلا عن مصادر خاصة أن شرطة مكة المكرمة، تبحث عن 1500 مقيم، يحملون شهادات هندسة مزوّرة، يعملون في شركات ومؤسّسات بمناصب قيادية وبرواتب ضخمة.

وأكد المصدر لـ”المواطن”، أن الجهات الأمنية المختصة، استطاعت القبض على عددٍ منهم، في مدن جدة ومكة المكرمة والطائف، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن شهادات الهندسة المزوّرة، مدفوعة الثمن، وضعت خطوط عريضة من الاستفهامات والتساؤلات لدى الجهات الأمنية، والتي لا تزال تبحث عن الرأس المدبر لعمليات التزوّير لشهادات الهندسة، للقبض عليه، واتخاذ الإجرات اللازمة بحقه.

وأوضح المصدر، أن الجهات الأمنية، في مرحلة تنفيذ خطط محكمة، للقبض عليهم جميعاً، وهو الأمر الذي يستحق أصدق مشاعر الشكر والتقدير للجهات الأمنية، مضيفاً أن 1500 شهادة هندسة مزوّرة، جميعها تخدم أيدي أجنبية، تعمل في كبرى المؤسسات والشركات، سواء في المقاولات العامة أو غيرها.

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