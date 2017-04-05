خطر كوني يهدد الأرض منتصف الشهر الجاري

المواطن - وكالات

حالة من القلق انتابت الكثيرين من سكان كوكب الأرض، بعد الأنباء المتداولة عن اقتراب كويكب صغير، لأدنى مسافة من الأرض بشكل خطير، على الرغم من أن الغلاف الغازي حول الكوكب يتصدى لأي أجسام فضائية غريبة، إلا أن حجم الكويكب الكبير هو ما أثار القلق.

وفي هذا السياق حذرت إدارة الفضاء الأميركية “ناسا” من أن كويكبا يبلغ قطره نحو 1.4 كيلومتر، سيقترب بشكل خطير” من كوكب الأرض، يوم 19 أبريل الجاري، بمسافة قدرها العلماء بنحو 4.6 ضعف المسافة بين الأرض والقمر.

وأشارت ناسا، أن تلك المسافة هي الأقرب بين الأرض وكويكب بهذا الحجم خلال آخر عشر سنوات، ومن المتوقع ألا يقترب كويكب مشابه بهذه المسافة من الأرض قبل 400 عام من الآن.

هذا وتم رصد الكويكب الذي يحمل اسم “2014 جي أو 25” لأول مرة في مايو 2014، والعام الماضي حذر رون بالكي، عالم الفضاء في “ناسا” من أن مدار الكويكب قد يجلب بعض الصخور من الفضاء لمسافة قريبة من الأرض.