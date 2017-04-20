العصيمي لـ “المواطن”: هذا موعد تقديم المستندات الثبوتية للمسجلين في حساب المواطن

المواطن - شريف النشمي - رفحاء:

أكد المشرف العام على قطاع التنمية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمشرف العام على حساب المواطن، المهندس ماجد العصيمي أن رفع سياسات وآليات البرنامج سيكون في وقت المحدد سابقًا في الأول من مايو المقبل .

وقال العصيمي في تصريحات خاصة لـ ” المواطن ” : أن طلب الثبوتيات والمستندات من المسجلين في البرنامج سيكون خلال الأسابيع القادمة.

وعن سبب عدم تسجيل ما يقارب نصف تعداد المواطنين، أكد العصيمي أن التسجيل في برامج الدعم أمر اختياري ويحق للمواطن أن يسجل أو لايسجل.

وأوضح العصيمي أن البرنامج وصل لجميع المواطنين باستخدام جميع الوسائل مؤكدًا أن البرنامج استخدم حتى الرسائل للدعوة إلى التسجيل وتم إبلاغ الجميع أن هناك برنامجًا ومن حقهم التسجيل به مضيفًا أن الأمر يبقى اختياريا.

وعن تقييمه للإقبال على التسجيل بالبرنامج أكد العصيمي” أن الإقبال عاليًا جدًا.”

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