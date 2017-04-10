بالفيديو.. إطلاق بطولة البلوت في رمضان!

المواطن - سعد البحيري

أعلن رئيس اللجنة السعودية للرياضات الذهنية عثمان القصبي، أن لعبة البلوت تعتبر من ضمن الألعاب الذهنية، لافتًا إلى أنه يجري دراسة إطلاق بطولة في اللعبة للمرة الأولى في رمضان المقبل وفق الضوابط الشرعية.

وأوضح القصبي في مداخلة مع برنامج “تفاعلكم”، على قناة العربية، أنَّ البطولة المرتقبة تلقى، رواجًا لدى العديد من الرعاة، وستقام دورة تحكيمية للعبة لتوحيد قوانين وأنظمة اللعبة نظرًا لتفاوتها بين مناطق المملكة.

وحول توقيت اختيار الشهر الفضيل لإقامة البطولة، أكّد القصبي أنَّ “ذلك أحد الاقتراحات وليس قرارًا نهائيًا”، لافتًا إلى أنَّ “رمضان فيه أوقات للعبادات وفيه أوقات للمناسبات الاجتماعية، والشباب السعودي لديه اهتمامات عديدة يقوم بها خلال شهر رمضان”.

وحول المقصود بالضوابط الشرعية، قال القصبي إنه “سيراعى عند تنظيم البطولة ألا تتضمن مخالفات مثل الإلهاء عن الصلاة أسوة بما يتم في البطولات الذهنية الأخرى كالشطرنج وغيرها”.

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