بالفيديو.. العصيمي: بيانات حساب المواطن ثروة معلوماتية لا علاقة لها بالضرائب

المواطن ـ رقية الأحمد ـ الرياض:

أعلن مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية ومكتب التحول الاستراتيجي لدى الوزارة، المهندس ماجد العصيمي، أنَّ بيانات المواطنين، التي سجّلت في برنامج حساب المواطن، لن تتم مشاركتها مع أيّة جهة أخرى.

وأوضح العصيمي، أنَّ المعلومات من المفترض الاستفادة منها في كل الخطط التنموية، إذ أنّها ثروة معلوماتية كبيرة، إلا أننّا التزمنا مع المواطن الذي أدلى ببياناته ملتزمًا قانونيًا بصحّة ما جاء فيها، ولن يتم إعطاءها لأية جهة أخرى.

وشدّد على أنَّ البيانات، ليس لها علاقة بالضرائب أو المحاسبة أو سواها، مبرزًا أنَّه “في معظم الخطط السابقة، اعتمدنا على دراسات واستبانات، دون معلومات واقعية، كالتي حصلنا عليها من المسجّلين في البرنامج”.

وفي شأن التداخل بين الوزارات، بيّن أنّه “على سبيل المثال رقم الهوية الوطنية الذي يسجّله المواطن، ونحن في برنامج حساب المواطن، نسحب باقي المعلومات من مركز المعلومات الوطني، تسهيلاً على المواطن، ولكننا لا نقدّم البيانات التي أرفقها المواطن إلى أيّة جهة أخرى، على الرغم من أهمّيتها في رسم السياسات”.

يذكر أنَّ تصريح العصيمي، جاء خلال استضافة هيئة الصحافيين السعوديين وعدد من الإعلاميين، في مقر برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، في الرياض.

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