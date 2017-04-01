بدل الإصلاحات للأسر الخطوة الأولى لبرنامج حساب المواطن

المواطن - شريف النشمي - الرياض

أكد حساب المواطن، أن بدل الإصلاحات للأسر السعودية، يمثل الخطوة الأولى لبرنامج حساب المواطن ليصبح برنامجًا شاملًا لكافة المساعدات والإعانات الحكومية عبر بوابة واحدة .

وقال المركز الاعلامي عبر رسالة sms بثها لهواتف المواطنين والمواطنات قبل قليل :أخي المواطن أختي المواطنة: يمثل بدل الإصلاحات للأسر السعودية الخطوة الأولى لبرنامج حساب المواطن، ليكون برنامجاً شاملاً لكافة المساعدات والإعانات الحكومية من خلال بوابة واحدة للتسجيل www.ca.gov.sa

ودعا المركز الاعلامي للحصول على مزيد من المعلومات عن التسجيل يرجى زيارة قناة البرنامج عبر موقع يوتيوب وكذلك عبر حساب البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” citizenaccount

يشار إلى أن برنامج حساب المواطن يعد من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني، لتطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة، لتحقيق رؤية المملكة 2030، واستيعاب طموحاتهـا ومتطلباتهـا.

ويهدف البرنامج إلى حماية الأسر محدودة ومتوسطة الدخل من تبعات إصلاح نظام الدعم الحكومي، وإعادة توجيه مخصصات الدعم الحكومي، ليكون أكثر عدالة وفقاً لاحتياج الفرد أو الأسرة، وبناء على دخلها، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المخصصة للدعم.

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