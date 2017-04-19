هنا أسماء المرشحين والمرشحات على وظائف هيئة المواصفات والمقاييس

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت لجنة المسابقات الوظيفية بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن أسماء المرشحين والمرشحات من المتقدمين على وظائف البنود.

وكشفت الهيئة عن مواعيد إجراء المقابلات الشخصية لهم حسب الجدول المرفق بموقع الهيئة الإلكتروني، وذلك بدءًا من يوم الأحد القادم الموافق 26/ 7/ 1438هـ، ولمدة أسبوعين.

ولفت إلى أن المقابلات الشخصية سوف تعقد في المقر الرئيس بالرياض (الرجال في الإدارة العامة للموارد البشرية، والنساء في القسم النسائي)، والحضور في نفس اليوم المحدد، ويجب الحضور بالهوية الوطنية، حيث أنه لن يسمح الدخول بدونها.

وأوضحت الهيئة، أنه بالنسبة للمتقدمين على وظيفة (مراسل وعامل طباعة) التأكد من الرقم في البيان ومعرفة أي مجموعة واليوم المحدد للمقابلة.

ولمعرفة مواعيد المقابلات الشخصية، اضغط هنا ، ولمعرفة أسماء المرشحين والمرشحات لدخول المقابلات الشخصية، يرجى الضغط هنا