هنا رابط نظام فارس لخدمات الإجازات قبل رمضان

المواطن - الرياض

بدأت الخدمة الذاتية في نظام فارس عمليات استقبال طلبات الخدمات الالكترونية، حيث دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، كافة منسوبي ومنسوبات الإدارة الحاصلين على إجازات استثنائية أو “رعاية مولود”؛ إلى رفع قطع إجازة في 28 شعبان 1438هـ، حيث يأتي هذا الإجراء بعد القرار الملكي الكريم القاضي ببدء الإجازة الصيفية قبل بداية شهر رمضان المبارك.

ويجب على جميع منسوبي ومنسوبات الإدارة والحاصلين على إجازات استثنائية أو رعاية مولود أو إجازة استثنائية (مرافقة زوج)، والتي كان من المفترض أن تنتهي حسب التقويم السابق بنهاية دوام شهر رمضان؛ رفع قطع الإجازة عن طريق حساب الخدمة الذاتية في برنامج فارس ، بحيث يكون تاريخ قطع الإجازة في 28 شعبان 1438هـ، ويرفع مباشرة بعد اعتماد قطع الإجازة عن طريق المدير المباشر في تاريخ 29 شعبان 1438هـ، ومن المباشرة بعد إجازة رعاية المولود لا يُشترط فيها الحضور لجهة العمل؛ وإنما يُكتفى بالرفع من نظام فارس واعتمادها من المدير المباشر.

أما بالنسبة للمباشرة بعد الإجازة الاستثنائية وإجازة المُرافق؛ فيشترط الحضور لجهة العمل وتسجيل المباشرة واعتمادها من المدير المباشر.

ويعتبر نظام فارس للمعلمين، من أحدث أنظمة الموارد البشرية بوزارة التربية، والذي يسهل علي المعلمين والإداريين بجميع مناطق السعودية العمل بشكل إلكتروني سريع وميسر وطلب أي خدمة أي كانت إجازة أو غيرها من الخدمات المتوفرة للمعلمين السعودية علي نظام فارس.

ويعد نظام الخدمة الذاتية نظاماً فرعيًّا من أنظمة فارس للموارد البشرية في وزارة التعليم، وهو عبارة عن مجموعة من الخدمات التي يستطيع الموظف (المعلم أو الإداري) الحصول عليها وأخذ الموافقات اللازمة من طرف أصحاب الصلاحية آلياً ويتيح نظام فارس للمعلمين داخل المملكة عدة خدمات إلكترونية، منها: كشف الراتب، طلبات الإجازات، إبلاغ مباشرة بعد اجازة، طلب البدلات، طلب تمديد اجازة، طلب قطع اجازة، طلب تعديل مدة اجازة، طلب تمديد مدة اجازة، طلب تقاعد.

ويعرض نظام فارس، البيانات الأساسية للمعلم أو الإداري، وبيان السجل التاريخي له، و بيان خارج الدوام وبيان الانتدابيات، وبيان الطلبات المعلقة، وطلب بدل لموظف، وإبلاغ غياب موظف، واستعلام عن الموظفين واستعلام عن طلبات اجازة لموظفين، ورفع مباشرة لموظف بسبب إجازة

وللاستفادة من الخدمة الذاتية، يمكن للراغبين التسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي، عبر هذا الرابط (هنا)

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