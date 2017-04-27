غوغل تختبر سياراتها الذاتية القيادة مع الركاب

المواطن - نت

بدأت مجموعة ألفات الأمريكية، الشركة الأم لـ”غوغل” عملية اختبار سياراتها الذاتية القيادة مع ركاب فعلين.

وقال جون كرا فتشيك رئيس شركة “وأيموا” فرع المجموعة المكرس للسيارات الذاتية القيادة، “نريد أن يتمكن أكبر عدد من الأشخاص من اختبار تكنولوجيتنا”، من أجل تقديم انطباعهن حول التجربة، مشيراً أن السيارات ستكون بتصرف هؤلاء يومياً وفي أي وقت وليس لرحلة أو رحلتين فقط.

وأجريت تجارب سرية خلال الشهر المنصرم مع ركاب في فينيكس في ولاية أريزونا، إلا أن “وأيموا” باتت تريد أن يشارك فيها عدد أكبر من المقيمين في هذه المنطقة.

وتريد الشركة من خلال ذلك الحصول على معلومات مفيدة متعلقة بوجهات الاشخاص وكيفية تواصلهم مع السيارات وما هي المعلومات والتعليمات التي يريدونها في داخلها

وخلال هذه التجارب سيتواجد مهندس من الشركة في مقعد السائق للإشراف باستمرار على حسن سير الرحلة وستكون هذه الرحلات مجانية لكل الركاب.

وتعمل غالبية شركات صنع السيارات فضلاً عن مجموعات تكنولوجية، على تطوير سيارات ذاتية القيادة، إلا أن “غوغل” كانت أحدى الشركات الرائدة في هذا المجال

وتؤكد “وأيموا” أن سياراتها قطعت مسافة 4.8 ملايين كيلومتر على الطرقات الأمريكية.

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