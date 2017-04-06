لهذا السبب خالفت تيريزا ماي كل التوقعات وظهرت بدون غطاء رأس في المملكة!

المواطن – ترجمة: محمود نبيل

سلطت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، الضوء على ظهور تيريزا ماي رئيسة الحكومة البريطانية دون غطاء للرأس خلال زيارتها للمملكة العربية السعودية على مدار اليومين الماضيين، مشيرة إلى رغبة ماي في إعطاء نموذج للمرأة لما يمكن أن تتطلع إليه في حياتها.

وقالت الصحيفة البريطانية: “إن رئيسة الحكومة خالفت كافة التوقعات التي أكدت أنها سترتدي غطاء الرأس في زيارتها للمملكة، لافتة إلى أن ماي تسعى لمنح المرأة نموذجاً لما يمكن تحقيقه على المستوى الاجتماعي”.

وأضافت ماي خلال تصريحات أبرزتها الصحيفة البريطانية، “من المهم أن أبدو كزعيمة سياسية تسعى للحفاظ على العلاقات الإستراتيجية لبريطانيا، لكنني آمل أيضًا أن يراني الناس كامرأة ترى ما يمكن لنظيراتها تحقيقه، وكيف يمكن لها أن تؤدي في المواقع الهامة”.

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