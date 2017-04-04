لوحة نهاية العرضية الشمالية كتبت نهايتها يد العابثين

المواطن - عبدالله النخالي - العُرضيات

التقطت عدسة “المواطن” صورة للوحة إرشادية تُحدد نهاية العرضية الشمالية لسالكي الطريق، وزوار المحافظة، وقد عبثت بها يد الشباب المراهقين، وأخفوا ملامحها ببعض العبارات المشوهة وغير الحضارية.

ويُشكل وجود اللوحات الإرشادية ضرورة لسالكي طريق العرضيات جدة – عسير ، وأداة تواصل لقائدي المركبات، ودليل إرشادي لزوار المحافظة نظرًا لما تتمتع به المنطقة من أماكن سياحية وأثرية، يرتادها آلاف الزوار سنويًا وتختصر الكثير من الوقت والجهد عليهم في ظل المساحة الكبيرة التي تتميز بها محافظة العرضيات.



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