مصادر “المواطن” تكشف حقيقة قتل خادمات لمواطن وسرقة 6 ملايين ريال

المواطن - وليد الفهمي - جدة

نفى مصدر أمني لـ”المواطن” صحة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، حول قيام ثلاث خادمات بقتل مواطن.

وأكد المصدر أنه لا صحة لما أشيع حول قيام الخادمات بقتل مواطن والسطو على مؤسسة تجارية وسرقة مبلغ يقدر بـ6 ملايين ريال.

وأضاف المصدر أنه بعد التحقق من الصور اتضح أنهن خادمات من جنسية هندية ومسلمات وتم أخذ صورهن من إحدى المواقع التجارية المشهورة المخصصة للبيع والشراء.

وأهاب المصدر الأمني بالجميع بالبعد عن تناقل الشائعات وأخذ الأخبار من مصادرها المعتمدة.

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