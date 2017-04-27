مليون عملية استعلام عن مساعدة الضمان الاجتماعي المقطوعة

المواطن - الرياض

تسعى المملكة إلى تلبية احتياجات المواطنين الأساسية من خلال مظلة الضمان الاجتماعي من خلال العديد من الوسائل الضمانية أشهرها المساعدة المقطوعة التي شهدت أكثر من مليون عملية استعلام عبر بوابة الضمان الاجتماعي خلال الشهر الماضي.

وبحسب بيانات وكالة الضمان الاجتماعي فقد شهدت بوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 1018989 عملية بحث عن المساعدة المقطوعة خلال الـ30 يومًا الماضية.

تتيح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة باستخدام السجل المدني عبر رابط مخصص لذلك على بوابة وزارة العمل بعد الدخول على قسم الضمان الاجتماعي.

ولكي يتم الاستعلام عن المقطوعة يتوجب الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ثم اختيار الدخول على صفحة الاستعلام عن برامج المساندة، ومن ثم اختيار الاستعلام عن المقطوعة.

ولإتمام عملية الاستعلام عن المقطوعة يجب إدخال رقم السجل المدني ثم رمز التحقق ثم الضغط على استعلام للحصول على النتيجة.

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد أودعت اليوم الخميس، مبلغ معاشات شهر شعبان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وأوضح المشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي د. عبدالعزيز الفريان، أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها لمستحقي الضمان الاجتماعي بلغت 1,235,870,000 مليار ريال لـ854,730 ألف أسرة مسجلة في الضمان الاجتماعي.

وأضاف الفريان، أن الوزارة أودعت اليوم أيضاً المساعدات النقدية لشهر شعبان لأجل الغذاء لـ780,091 ألف مستفيد، بقيمة إجمالية وصلت إلى 172,128,000 مليون ريال، كما قامت بإيداع المبالغ الخاصة ببرنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء لـ797,015 ألف مستفيد، بإجمالي وصل إلى 91,965,000 مليون ريال، ليصل المبلغ المودع الإجمالي الخاص بشهر شعبان إلى 1,499,963,000 مليار ريال.

STC 805580

موبايلى 606696

زين 701589







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

للاشتراك في (جوال المواطن) .. ارسل الرقم 1 إلى :