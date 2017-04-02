من هنا يمكنك تسجيل الدخول عبر جدارة على وظائف الخدمة المدنية

المواطن ـ الرياض:

أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن الوظائف الإدارية، على سلم الموظفين العام، عبر نظام جدارة .

وأوضحت الخدمة المدنية أنَّ “التقديم في الوظائف الإدارية متاح عبر بوابة جدارة للحاصلين على الدرجات العلمية، حسب التخصصات والخبرات”.

وأشارت الخدمة المدنية إلى أنّه “لا يشترط حصول المتقدمين على درجاتهم العلمية سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارج المملكة”.

ويبدأ التقديم بالنسبة للرجال من يوم 1438/7/5، وللنساء يوم 1438/7/12، عبر بوابة جدارة المنبثقة عن وزارة الخدمة المدنية ويشمل أحدث الوظائف المعلن عنها من طرف المؤسسات الحكومية كافة.

ويتطلب التسجيل على وظائف الخدمة المدنية، عبر نظام جدارة اتّباع الخطوات التالية:

تسجيل جديد.

إدخال رقم الهوية الوطنية في الخانة الأولى، ثم تاريخ الميلاد، ثم باقي البيانات في الخانات الموجودة.

متابعة التسجيل بالطريقة العادية.

إضافة جميع الدورات والتدريبات إلى ملفك الخاص، والسيرة الذاتية،

الضغط على كلمة حفظ.

يذكر أنّه لا بد للمتقدم على الوظائف الإدارية لدى الخدمة المدنية، عبر نظام جدارة بعد التسجيل، طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به.

ولن يقبل من المتقدم أي استفسار أو تظلم إلى وزارة الخدمة المدنية دون مستند ملخص الطلب هذا.

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