نظام نور يواصل قبول الطلاب غير السعوديين أبناء هذه الفئات

المواطن - الرياض

يواصل نظام نور، استقبال طلبات تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في المرحلة الابتدائية للعام الدراسي المقبل 1438/1439 هـ، وفقًا للضوابط والشروط المعلنة.

وبدأ نظام نور، في الخامس من شهر رجب الجاري، في تسجيل الطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين، وهم:

أبناء أفراد القبائل النازحة الحاملين للبطاقات ذات الخمسة أعوام ومن في حكمهم أبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أبناء الجالية اليمنية أبناء الدبلوماسيين.

ومن القرر أن يبدأ نظام نور في تسجيل الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل، الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي، يوم 26 من شهر رجب الجاري.

وفي الحادي عشر من شهر شعبان المقبل، يقوم نظام نور بتسجيل الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص.

وحدد نظام نور يوم الخامس والعشرين من شهر شعبان المقبل، لتسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية والروضات التي تشرف عليها وزارة التعليم.

ولاتزال تتبع جهات أخرى المعتمدة في نظام نور لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس.

وفي التاسع عشر من شهر ذي الحجة يبدأ نظام نور تسجيل خريجي الروضات الأجنبية والمدارس المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة من جميع الجنسيات وفي جميع المدارس.

تسجيل نظام نور

ويمكن تسجيل الطالب الجديد عبر نظام نور من خلال الدخول على رابط البوابة الإلكترونية من هنا.

ثم يختار ولي الأمر أيقونة تسجيل ولي أمر جديد عبر نظام نور من هنا

بعد ذلك يقوم ولي الأمر بتسجيل مستخدم جديد على نظام نور من خلال إدخال سجل ولي الأمر وكذلك اسم الدخول المقترح على البوابة الإلكترونية.

بعد تسجيل ولي الأمر في نظام نور يتم الضغط على أيقونة “التالي” أسفل اسم المستخدم.

وبعد إتمام عملية تسجيل ولي الأمر في نظام نور يقوم بإدخال بيانات الطالب، التي تتضمن حقولاً أساسية، من بينها:

الاسم

تاريخ الميلاد

النوع

اسم المدرسة المطلوب التسجيل فيها.

ويتيح نظام نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، باستخدام “اسم المستخدم وكلمة السر” المستخدمة للدخول إلى النظام في الأعوام السابقة، أي أنَّ من يمتلك كلمة مرور واسم مستخدم على نظام نور لا يحتاج إلى تسجيل جديد عبر البوابة الإلكترونية.

واشترطت وزارة التعليم لقبول الطلاب في نظام نور أن يكون المستجد قد أكمل 6 أعوام من العمر مع بداية العام الجديد.

STC 805580

موبايلى 606696

زين 701589







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

للاشتراك في (جوال المواطن) .. ارسل الرقم 1 إلى :