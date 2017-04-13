هؤلاء يحصلون على أعلى شريحة من الدعم النقدي في حساب المواطن

المواطن - سعد البحيري

يحبس المواطن السعودي أنفاسه، ترقبًا للإعلان عن المستحقين للدعم النقدي في برنامج حساب المواطن.

ولايزال رابط حساب المواطن يستقبل طلبات الراغبين في التسجيل، فيما بدأ العد التنازلي لإعلان نتائج الأهلية والاستحقاق.

القاعدة الذهبية

ومنذ الساعات الأولى لتدشين حساب المواطن كان السؤال الأكثر إلحاحًا هو كيف سيتم احتساب قيمة البدل النقدي لتأتي الإجابة عبر المعايير التي سيتم من خلالها الصرف والتي أبرزها الاستهلاك الرشيد للطاقة.

والقاعدة الذهبية التي أعلنها برنامج حساب المواطن هي أنَّ الأقل استهلاكًا هم الأكثر دعمًا ما يعني أن الهدف الأول من البرنامج ليس مساعدة المحتاجين بل ترشيد الاستهلاك، لاسيّما بعد أن تجاوزت معدلات استهلاك الفرد للطاقة المعدلات العالمية.

الدخل والأسرة

ومن بين المعايير، التي تلعب دورًا في تحديد قيمة الدعم النقدي، هو إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد كل أسرة، إذ ستكون الأسر ذات الدخول المنخفضة، وكذلك ذات الأعداد المرتفعة، أوفر حظًا في الحصول على الدعم النقدي في حساب المواطن.

3 مراحل

ويجري العمل في حساب المواطن وفق 3 مراحل الأولى – الجارية – وهي فترة جمع المعلومات اللازمة والتحقّق من صحتها.

أما المرحلة المقبلة، فسيتم فيها التواصل مع المتقدّمين بإرسال رسالة نصية على الجوال، والإعلان عن نتائج الأهلية بناءً على المعلومات المقدمة في فترة التسجيل، فيما ستكون المرحلة الثالثة، الاستحقاق، وهي مرحلة الإعلان عن قيمة البدل لكل متقدم، والبدء بصرف البدلات قبل تعديل أسعار منتجات الطاقة.

الرفع للمقام السامي

وكان المشرف على برنامج حساب المواطن المهندس ماجد العصيمي، قد أكَّد في وقت سابق أنه يجري العمل على وضع السياسات وآلية الاستحقاق والصرف، ليتم رفعها بعد ذلك للمقام السامي قبل الأول من أيار/مايو المقبل لأخذ الموافقة النهائية عليها وإقرارها.

STC 805580

موبايلى 606696

زين 701589







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

للاشتراك في (جوال المواطن) .. ارسل الرقم 1 إلى :