هذا ما حدث على طريق مكة – جدة السريع : حادث مروري أشعل ناقلة بترول

المواطن – متابعة – الرياض

كشف الدفاع المدني بمكة المكرمة تفاصيل حادث الحريق الذي شهده طريق مكة – جدة السريع والذي وقع في تمام الساعة الواحدة من صباح اليوم الجمعة، مشيرا إلى أن الحادث عبارة عن اشتعال النار في ناقلة مواد بترولية سعة 33 طن نتيجة حادث مروري، وحدوث تسرب للمادة البترولية المشتعلة أدى لاشتعال النار في ثلاث سيارات أخرى.

وأوضح الدفاع المدني أنه تمت السيطرة على الحادث وإخماد النيران ، فيما عملت الفرق على الحيلولة دون انفجار الصهريج نظرا لارتفاع درجة حرارته بالقيام بعملية التبريد اللازمة وتأمين الخطورة على امتداد الطريق السريع واستحداث مسارات آمنة لمرور السيارات بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

ووفقا لمتحدث الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد الشريف، أسفر الحادث عن وفاة شخص بداخل إحدى السيارات المحترقة، كما تم تسليم الموق والحالة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

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