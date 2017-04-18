هنا شروط وتفاصيل المسابقة الوظيفية بالهيئة السعودية للحياة الفطرية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على المراتب الرسمية، والتي ترغب بشغلها بمواطنين سعوديين (رجال) عن طريق المسابقة الوظيفية، خلال الفترة من 1438/07/27هـ وحتى 1438/08/06هـ.

وأشارت إلى أن استقبال الطلبات سيكون في إدارة الاتصالات الإدارية بمقر الهيئة، أو على بريد الهيئة ص.ب (61681) الرياض (11575)، على أن يكتب على المظروف (إدارة الموارد البشرية)، بحسب الشروط الواردة أمام كل منها.

ولفتت الهيئة إلى الملاحظات التالية:

1· لا يحق لموظفي الدولة الذين على رأس العمل الدخول بالمسابقة إلا بالمؤهل فقط، ويتم تعبئة نموذج (101 – أ) من جهة عمل المتقدم بإدارة شؤون الموظفين.

2· الخبرة في طبيعة العمل يجب أن تكون بعد المؤهل وبنفس مسمى الوظيفة المعلنة وتتطلب (مشهد بالخبرة من جهة العمل بمسمى الوظيفة + بيان من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يصادق على تلك الفترة) + صورة من الهوية الوطنية.

3· المتقدمون من داخل الهيئة أو ممن لهم سابق خدمة بالدولة من خارج الهيئة سوف تطبق عليهم الضوابط والشروط الواردة في دليل تصنيف الوظائف بالخدمة المدنية.

4· لا يحق التقدم في المسابقة على أكثر من وظيفة واحدة.

5· التقيد بشروط ومتطلبات شغل كل وظيفة.

6· لن يتم النظر في أي طلب يرد بعد تاريخ الانتهاء من المسابقة.

7· المقصود (بالقدرة): دورة تدريبية مدتها ستة أشهر أو خبرة مدتها سنة عملية مناسبة للوظيفة.

8· سيتم استبعاد أي طلب غير مكتمل الفقرات أو الأوراق المطلوبة وفقاً للشروط.

ولمعرفة مسميات وشروط الوظائف، اضغط هنا

ولطباعة نموذج طلب توظيف (101- ب) (لغير الموظفين والمستخدمين)، اضغط هنا

ولطباعة نموذج طلب توظيف (101- أ) (للموظفين والمستخدمين)، اضغط هنا

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