آل الشيخ: 5 مدن سعودية مرشحة لتكون “ذكية”

أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن، الدكتور عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ،أن المؤتمر السعودي الأول للمدن الذكية، سيناقش رؤية المدن الذكية، التخطيط الحضري الذكي، وحوكمة المدن الذكية، لافتًا إلى وجود 5 مدن سعودية مرشحة بقوة لهذا التحول.

وأضاف رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، الذي سينعقد الثلاثاء المقبل، ولمدة ثلاثة ايّام سيناقش كذلك، أنظمة النقل الذكية، إضافة إلى أساليب بناء القدرات وتنمية مهارات العاملين في مجال المدن الذكية والتخطيط ودور المجتمعات في التحول الذكي.

وبيّن آل الشيخ أن الموتمر سيشمل عدة ندوات وورش عمل مقدمة من نخبة من الخبراء المحليين والدوليين وأكاديمين من ذوي الاختصاص في مجالات المدن الذكية والتخطيط الحضري والتطوير العمران.

وأوضح أنّ عددًا من مقدمي الحلول والتطبيقات الذكية، سيقدمون فكرة عن مساهمة التكنولوجيا والابتكار في تحول المدن إلى مدن ذكية، إضافة إلى معرض مصاحب لأفضل الممارسات المحلية والدولية.

وأشار إلى أنّ الموتمر خصص مساحة كبيرة للشباب لعرض مشاركاتهم واستطلاع رؤيتهم وتطلعاتهم تجاه المدن الذكية، لافتًا إلى دراسة ١٧ مدينة سعودية؛ لكن البداية ستكون عبر الـ ٥ مدن الكبيرة والأكثر سكاناً.