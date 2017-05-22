“أحلى رحلة” مع محمد الشهري على شاشة السعودية في رمضان

المواطن - الرياض

أنهت القناة السعودية استعداداتها لاستقطاب المشاهد المحلية والعربية عبر برنامج مسابقات ضخم في تسع عشرة ليلة من ليالي الشهر الكريم وأربع حلقات بأيام عيد الفطر المبارك، يقدمه الإعلامي المتألق محمد الشهري ويبث في ستين دقيقة تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

وتنهض الفكرة الرئيسية للبرنامج حول التعريف بالأماكن السياحية والتاريخية في المملكة، وذلك بأسلوب شيق عبر التفاعل المباشر مع المشاهدين بطرح الأسئلة عليهم.. حيث تأتي المشاركات من خلال الاتصال الهاتفي المباشر أو إرسال رسالة نصية للمشاركة في البرنامج.. ويمر المتسابق في ثلاث مراحل بداية بشاشة تحتوي على أرقام التذاكر يختار منها المتصل رقم تذكرته والتي تصنف إلى خمس فئات منها التذكرة الرابحة، والتذكرة الذهبية، وتذكرة الدرجة الأولى، ودرجة رجال الأعمال والدرجة الاقتصادية. ثم ينتقل المتسابق إلى الصعود عبر البوابات التي تحمل الأسئلة وربح 6000 ريال ومنها ينتقل إلى مرحلة سير الحقائب والتي تحمل بداخلها مفاجآت سارة وجوائز قيمة قد تكون سيارة أو تذاكر سفر أو أطقم ذهب ونحوها..

وأكد الشهري قائلا: “أسعد بالإطلالة على المشاهدين الكرام بعد غياب سنة عن الشاشة وأفخر بأن تكون عودتي للمشاهدين عبر ظهوري في شاشة الوطن وهي المرة الأولى لي.. كما يتشرف كل إعلامي بالظهور عبر شاشات القنوات السعودية وهي مسؤولية كبيرة أتمنى أن أقدم من خلالها ما يليق بذائقة المشاهد السعودي والعربي”.

وقال مدير مؤسسة جديرة للإنتاج الفني خالد المسيند: “نستعد لإقامة مؤتمر صحفي في فندق قصر الرياض بالمربع يوم الثلاثاء ١٤٣٨/٨/٢٧هـ لمشاركة فكرة البرنامج مع المهتمين من الإعلاميين ورواد الأعمال من أجل تحقيق الريادة والتميز للقناة السعودية”.