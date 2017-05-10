إنتر يقرر التخلي عن بيولي قبل ثلاث مراحل على ختام الموسم

المواطن - وكالات

قرر انتر ميلان الايطالي التخلي عن مدربه ستيفانو بيولي قبل ثلاث مراحل على انتهاء الدوري المحلي، وذلك بحسب ما أعلن الثلاثاء.

وقال انتر في موقعه على شبكة الانترنت “يعلن انتر ميلان بأنه افترق عن مدربه ستيفانو بيولي وطاقمه الفني. يريد انتر أن يشكر ستيفانو وفريق عمله لتفانيهم وعملهم الدؤوب في النادي خلال الأشهر الستة الأخيرة في هذا الموسم الذي كان صعبا للغاية”.

وأكد انتر أن “مدرب فريق الشباب ستيفانو فيكي سيستلم الاشراف على الفريق الأول بمفعول فوري لقيادة المباريات الثلاث الأخيرة. النادي يبدأ الآن التخطيط للموسم المقبل”.

وكان بيولي (51 عاما) انضم الى انتر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد أن كان مدربا للاتسيو حتى الثالث من نيسان/ابريل 2016 قبل اقالته اثر الخسارة أمام الجار اللدود روما 1-4.

ويحتل انتر المركز السابع في الدوري المحلي برصيد 56 نقطة، وهو يختتم موسمه ضد ساسوولو ولاتسيو واودينيزي.