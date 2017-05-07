اتهام ثلاثينية بالتحرش بتسعيني منوم داخل مستشفى في ينبع

المواطن - ينبع

اتهم حراس أمن مستشفى بينبع امرأة في الثلاثين من عمرها، بالتحرش بتسعيني منوم داخل غرفة بالمستشفى برفقة زوجته الثمانينية، حيث تدخلت شرطة المنطقة وباشرت الحادث.

وفي التفاصيل روى شهود عيان تفاصيل الواقعة، التي حدثت داخل غرفة مغلقة بالمستشفى، وقالوا إن الثلاثينية زارت المريض المسن بغرفته، ولكنها بمجرد أن خرجت من الغرفة احتجزها حراس وحارسات الأمن واتهموها بالتحرش بالمسن.

وأضاف الشهود أن: “المرأة اتصلت بقريبة لها، والتي حضرت على الفور المستشفى وحدث عراك مع حراس الأمن، مما تسبب في إصابة إحداهما، وإثر العراك تدخلت شرطة المنطقة وأنهت الخلاف بالموقع، وتم إحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام”، وفقا لصحيفة مكة.

وأكد حراس الأمن أمام جهات التحقيق أنهم سمعوا بعض الكلمات التي زادت من شكوكهم حول ارتكاب واقعة تحرش من الثلاثينية تجاه التسعيني المنوم.