الانتظار سيد الموقف في حساب المواطن وغياب العصيمي يثير التساؤلات

المواطن - سعد البحيري

يوشك الثلث الأول من شهر مايو على الانقضاء، فيما لا يزال المواطنون في حالة ترقب، للإعلان عن نتائج الأهلية والاستحقاق في برنامج حساب المواطن.

وكانت تقارير إعلامية عديدة قد أكدت أن الأول من مايو الجاري سيحمل بشرى سارة للمواطنين إلا أنه يبدو أن عليهم الانتظار لبعض الوقت الذي لن يطول حيث يجري العمل على إعلان المرحلة التالية من برنامج حساب المواطن قريبًا.

وكان ولي ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، قد أكد في اللقاء التلفزيوني الأخير له مع برنامج الثامنة أن مستحقي الدعم في المملكة في حدود 10 مليون مواطن.

وكان التأخير في إعلان نتائج الأهلية والاستحقاق قد أثار تساؤلات العديد من المواطنين، فيما تكررت زياراتهم لصفحة برنامج حساب المواطن عبر موقع تويتر علّهم يجدون ما يشفي شغفهم، في الوقت الذي لم يصدر فيه أي بيان رسمي من المشرف على الصندوق.

12 مليونًا سجلوا بياناتهم

وكان المشرف العام على البرنامج، ماجد العصيمي، قد كشف في وقت سابق أنّ مجموع المسجلين في حساب المواطن تجاوز الـ12 مليون مواطن، فيما بلغ عدد الأسر المسجلة أكثر من 3.5 مليون أسرة.

وتعتبر المرحلة التالية- إقرار السياسات وآليات البرنامج- إحدى أهم المراحل التي يمر بها البرنامج، وثاني مرحلة بعد مرحلة جمع المعلومات والبيانات، من خلال عملية التسجيل في بوابة البرنامج، فضلًا عن برنامج الدعم.

وفي هذه المرحلة، سيتم وضع سياسات وآليات توزيع الدعم، بناء على المعطيات التي قدّمها المواطنون المسجّلون في البرنامج، لتكون أكثر دقة، وتوافق متطلبات المواطنين.

دعم المواطن

تكمن أهداف البرنامج الأساسية في تخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن المبادرات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمحدود من بعض الإصلاحات التي تم إقرارها في برنامج تحقيق التوازن المالي (كتعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه للمراحل القادمة).

ويستهدف البرنامج تطوير نظام شامل يمكن من خلاله رفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي المقدم للمواطنين. بدلًا من الدعم المباشر لمنتجات الطاقة، سيتم إعادة توزيع الدعم لمستحقيه الفعليين من خلال صرف بدلات نقدية للأسر المؤهلة عبر حوالات مصرفية، وتشجيع وتحفيز المواطنين والأسر على الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه.

الفئات المستحقة

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد حددت 5 فئات، ممن سيشملهم البرنامج، بالإضافة إلى مستفيدي الضمان الاجتماعي والذين سيشملهم البرنامج تلقائيًّا دون تسجيل من خلال قاعدة بيانات الوزارة، وهم: “الأفراد المستقلون، حاملو بطاقات التنقل، الأم السعودية التي تزوجت من أجنبي، بالإضافة إلى الأسر السعودية”.

كما صرحت وزارة العمل أن المعيار الأساسي لتطبيق البرنامج، هو دخل الأسرة حيث ستكون الأسر الأقل دخلًا الأعلى في الحصول على الدعم.