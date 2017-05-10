رئيس محكمة استئناف جازان: كثّفوا البرامج الدعوية للكشف عن جرائم المنظمات الإرهابية

المواطن - عمر عريبي - جازان :

طالب رئيس محكمة الاستئناف في منطقة جازان، الشيخ علي بن شيبان العامري، بتكثيف البرامج الدعوية التي تساعد المجتمع على التعرف إلى ما تقوم به المنظمات الإرهابية من تخريب وترويع للآمنين.

وثمّن العامري، خلال زيارته مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي، جهود الفرع في محاربة الأفكار المنحرفة، عبر إقامة العديد من المحاضرات والندوات.

كما أثنى رئيس محكمة الاستئناف في منطقة جازان، على ما قدمه فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للجنود المرابطين على الحدود، حمايةً للدين والوطن.

من جانبه، قدّم الحازمي شكره للشيخ العامري، على زيارته للفرع، وسلّمه تقرير “عاصفة الحزم وإعادة الأمل”، الذي يبين ما قام به الفرع منذ بداية التحرّك العسكري العربي، لدعم الشرعية في اليمن.

يذكر أنّه حضر اللقاء المهندس محمد بن عبد السلام عاشور مساعد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الذي اعتبر الزيارة وسامًا على صدور منسوبي الفرع، مقدماً شكره وعرفانه للضيف الكريم.