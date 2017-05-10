السرعة الزائدة تقتل شخصين في حادث مروري بالدلم

المواطن - ‏رشيد السويلم - الخرج

لقي شخصان مصرعهما في حادث مروري مروع، وقع مساء اليوم في محافظة الدلم.

وأوضح مدير مرور محافظة الدلم، المقدم جابر بن هادي الدوسري، أنه تم تلقي بلاغ عن وقوع حادث مروري مساء اليوم الثلاثاء، عند إشارة بنك الرياض وسط الدلم.

وأضاف أنه على الفور باشرت فرق المرور الحادث، وعند الوصول والتحقق من الحادث اتضح أنه وقع لمركبة من نوع كيا “سيراتو” كانت متجهة بالمسار المؤدي من جهة الجنوب إلى الشمال وقبل إشارة بنك الرياض.

ولفت إلى أن نتيجة السرعة الزائدة وعدم الانتباه ارتطمت المركبة بإحدى الشاحنات المتوقفة عند الإشارة المرورية من الخلف؛ ما نتج عنه وفاة شخصين.