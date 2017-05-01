السعوديون يترقبون اقرار سياسات حساب المواطن

المواطن - الرياض

من المقرر بمشيئة الله أن ترفع اللجنة الوزارية المعنية ببرنامج حساب المواطن، السياسات الخاصة بالبرنامج للمقام السامي خلال الأسبوع الجاري، حيث يترقب المواطنون اعتماد سياسات الحساب ، للحصول على مستحقات الدعم، وذلك بعد اكتمال عملية التسجيل في الحساب، التي تجاوزت الـ12 مليون تسجيل.

وتجاوز عدد الأسر المسجلة في حساب المواطن، 3.5 مليون أسرة، هناك نحو 227 ألفاً من المسجلين سيُطلب منهم توفير بعض المستندات وفقاً للبرنامج.

يذكر أن المسؤولين عن حساب المواطن، قد أكدوا خلال الأشهر الماضية أكثر من مرة الالتزام بالرفع بالسياسات قبل الأول من شهر مايو الذي يوافق اليوم الاثنين.

تفاصيل السياسات

وتحمل الساعات المقبلة بين طياتها التفاصيل والتوضيحات التي ستخرج عن اللجنة الوزارية المشرفة على برنامج الدعم النقدي الحكومي حساب المواطن، والتي ستشمل الإفصاح عن إحصائيات المستحقين للدعم، وطرق حساب الدخل لرب الأسرة خاصةً بعد عودة إقرار صرف البدلات والعلاوات، ونسب الدعم المقترحة لكل شريحة الدخل والتي ستخضع للتقييم كل ثلاثة أشهر، وذلك بناء على سياسات برنامج حساب المواطن المنتظرة.

ويُنتظر بعد إقرار السياسات، بمشيئة الله، من المقام السامي إعلان تفاصيلها بشكل رسمي وموعد بدء صرف أولى الدفعات.

الأهلية والاستحاق

ويتم خلال الأيام المقبلة أيضاً إعلان نتائج الأهلية والاستحقاق، والتي سيتم منها تحديد أسماء مستحقي دعم برنامج حساب المواطن.

ووفق المعلومات المتواترة، فهناك دراسة لكيفية إعلان أسماء المستحقين دون نشر أسماؤهم، حيث يتم إرسال نصية على رقم جوال المتقدم، توضح له مدى استحقاقه من الدعم.

طريقة معرفة نتائج الاستحقاق

ويمكن للمواطنين معرفة نتائج الاستحقاق والأهلية وأسماء مستفيدي دعم حساب المواطن من خلال رابط موقع برنامج حساب المواطن وذلك باستخدام الباسورد ومعرف الدخول الخاص بكل مواطن، وذلك للحفاظ على خصوصية البيانات (هنا).

الجدير بالذكر أن المهندس ماجد العصيمي المشرف العام على قطاع التنمية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمشرف على حساب المواطن، قد نفى عبر تغريدة له على تويتر ما تردد عن إلغاء حساب المواطن، مؤكداً أن سياسات وآليات البرنامج سيتم رفعها إلى المقام السامي في الموعد المحدد في شهر مايو، وأن تقديم الثبوتيات والمستندات سيتم خلال الأسابيع المقبلة، موضحاً أن التسجيل في البرنامج ليس أمراً إجبارياً بل اختياري، ومن حق المواطن أن يسجل أو لا يسجل.

الأهداف والفئات المستحقة

ويهدف برنامج حساب المواطن إعادة توجيه الدعم والمنافع الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال منصة موحدة، وتشجيع الأسر على الاستهلاك الرشيد لمنتجات المياه والطاقة، أيضاً تخفيف الأثر المباشر والغير مباشر الناتج عن الإصلاحات الاقتصادية في الدولة.

وعن الفئات المستهدفة التي ستخضع لبرنامج حساب المواطن، حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خمسة من الفئات، ممن سيشملهم البرنامج، بالإضافة إلى مستفيدي الضمان الاجتماعي والذين سيشملهم البرنامج تلقائيا دون تسجيل من خلال قاعدة بيانات الوزارة، وهؤلاء كالتالي: “الأفراد المستقلين، حاملي بطاقات التنقل، الأم السعودية التي تزوجت من أجنبي، بالإضافة إلى الأسر السعودية، كما صرحت وزارة العمل أن المعيار الأساسي لتطبيق البرنامج، هو دخل الفرد من خلال حساب قيمة البدل المستحقة”.

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