الشيخ الحواشي يختم القرآن في ثالث ليالي رمضان بخميس مشيط

المواطن ـ سعيد مشهور ـ خميس مشيط:

أنهى إمام الجامع الكبير في محافظة خميس مشيط الشيخ أحمد الحواشي، فجر اليوم الثالث من رمضان، ختم القرآن الكريم، في صلاة التراويح، للمرة الأولى خلال ليالي رمضان للعام الجاري ١٤٣٨هجري، وذلك بعد مرور ثلاثة أيام من شهر رمضان المبارك.

وعرف عن الشيخ الحواشي، منذ سنوات إتمام ختم القران خلال ليالي شهر رمضان مرات عدة، وصلت إلى العشر ختمات خلال الشهر الفضيل، بقراءة متواصلة إلى ما قبيل صلاة الفجر، في الجامع الكبير، وسط محافظة خميس مشيط، التابعة لإمارة منطقة عسير.

الشيخ أحمد الحواشي في سطور:

درس الشيخ في صغره علومًا مختلفة منها العقيدة وأصول الفقه، والنحو وعلم اللغة، والمواريث، ودرس الوعظ وأساليبه المختلفة، وذلك على يد نخبة من علماء عصره، منهم الشيخ سعيد الهمداني، والشيخ محمد بن حمود، والشيخ العلامة عبد الله بن سعدي العبدلي.

ودرس القرآن على خمسة من المقرئين المتقنين. كما يحفظ الشيخ القرآن الكريم حفظاً متقناً، وأيضاً الكتب الستة يحفظها حفظاً متقناً، وقدراً كبيراً من مسند الإمام أحمد، ومن المسانيد الأخرى. وقرأ كتاب جامع الأصول لابن الأثير في أحد عشر مجلدًا حرفياً واستظهره، وقرأ تفسير البغوي ستة عشر مجلداً واستظهره، وقرأ التفاسير كلها إلا ما ندر.

طول صلاة الشيخ:

الشيخ أحمد الحواشي معروف بطول صلاته، ففي الغالب أنه في الفروض لا ينقص عن 25 دقيقة، أما صلاة التراويح والقيام عند الشيخ أحمد الحواشي فلها طابع خاص، ففي العشرين الأولى مدة صلاة التراويح لا تنقص عن الخمس ساعات، أما في العشر الأواخر فإن صلاة التراويح والقيام تكون واحدة، يبدأ الشيخ من بعد صلاة العشاء ولا ينتهي إلا قبيل الفجر للسحور، إلا أنه أحياناً يفصل بين التسليمات ببعض الوقت للراحة.