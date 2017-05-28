الطلاب عن نتائج قياس .. كفى لعباً بالأعصاب حددوا يوماً للنتيجة!

المواطن - الرياض

عبَّر العديد من الطلاب عن تذمرهم بسبب التأخير في الإعلان عن نتائج قياس التحصيلي، وعبروا عن رغبتم في تحديد وقت محدد، يتم خلاله الإعلان عن النتائج، وقطع الطريق على الشائعات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب الطلاب وزارة التعليم بتحديد موعد محدد يتم من خلاله الإعلان عن النتائج، وفي حالة التأخير لسبب ما يتم توضيح ذلك لوضع حد لحالة القلق التي يسببها الانتظار.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت، في وقت سابق، أن نتائج قياس التحصيلي التي انتهت في الفترة الماضية للعام الدراسي 1438، سوف يتم الإعلان عنها خلال ساعات، وينتظر جميع الطلاب داخل المملكة وسط ترقب وقلق شديد، إعلان النتائج التي سوف يتم عرضها على موقع قياس النتائج عبر الرابط التالي (هنا).

وقد قام موقع قياس التحصيلي منذ دقائق قليلة بالبدء في المؤشرات حول إعلان نتائج قياس لاختبارات التحصيلي للعام الجاري، وذلك بعد أن قامت بعض المواقع الإلكترونية بعرض نتائج القياس بشكل غير رسمي.

بداية علق حساب إيلجانت ساخراً “موظفين قياس واخدين إجازة”، في إشارة إلى التأخير في إعلان النتائج.

وغرد زياد بقوله: “نتايج التحصيلي اذكر اني طلعتها بموقع جامعه طيبة قبل ماينزلونها في قياس”.

وقالت المغردة ريوف‏ “مرة نتائج قياس ومرة التحصيلي ومرة اللي طالبين نقل خارجي كلنا نتجمع في ذاالهشتاقات ونتراعد ولا أحد حس فينا وننصفق على وجهينا ونخرج”.

وحذر الشهري من روابط وهمية للنتائج قائلاً: “انتبهوا من روابط نتائج قياس كذابين اللي يبي نتيجته يشوفها على موقع قياس اذا نزلت وبس”.

وحذر صاحب حساب مجرد رأي من روابط الهاكرز قائلاً: “لا تدخلون أي رابط ترا كلها ملغمه وتهكر حساباتكم فقط من موقع قياس النتائج”.

وقالت رهف العمري “قياس بليز هدو اللعب بالأعصاب حددوا يوم لظهور نتائج التحصيلي ولا تكون شهر بليز يعني”.