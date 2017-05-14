المغامسي : محمد بن سلمان كشف عوار طهران في استغلال المذهب

المواطن - الرياض

أكد الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة، أن الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد أكبر من أن ينتقد المذهب الشيعي، وإنما استهدف كشف عوار طهران في استغلال المذهب.

وقال المغامسي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “يحاول الإعلام الإيراني إشاعة أنّ محمد بن سلمان ينتقد المذهب الشيعي، والأمير أكبر من ذلك وإنما كشف سموه عوار طهران في استغلال المذهب”.

جاء ذلك رداً على الهجمة الإعلامية في إيران على الأمير محمد بن سلمان بعد الحوار الذي أجراه مع الإعلامي داود الشريان في برنامج الثامنة، وفند خلاله أسباب استحالة التقارب مع إيران، بسبب خططها المستمرة في التوغل في المنطقة.

و كان الأمير محمد بن سلمان أكد خلال الحوار الذي أجراه الثلاثاء الأول من شهر مايو الجاري مع الشريان وتناقلته جميع الصحف والوكالات والقنوات حول العالم، أن النظام الإيراني قائم على أيديولوجية متطرفة فكيف يتم التفاهم معهم؟!.

وقال الأمير محمد بن سلمان خلال الحوار ردا على الشريان، حول طريقة التفاهم مع إيران، مشيراً إلى أنهم يريدون السيطرة على العالم الإسلامي، وأن منطقهم تحضير البيئة الخصبة لحضور المهدي المنتظر. وأضاف أن طهران تحاول السيطرة على العالم الإسلامي، ولو بحرمان شعبها من التنمية.

وتابع قائلاً: “نعرف أن السعودية هي هدف أساسي للنظام في إيران”، ولا توجد نقاط التقاء بيننا وبين النظام في إيران”.

وعلقت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، على الحوار بقولها إن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أحكم إغلاق باب الحوار مع إيران، بسبب “الإيديولوجية المتطرفة” التي تنتهجها طهران، وسعيها إلى السيطرة على العالم الإسلامي.

وأبرزت تصريح سموّه، الذي أكّد فيه أنَّ “السعودية ستكافح جهود إيران لتوسيع نفوذها”، وإشارته إلى أنَّ “المملكة هدف رئيسي للنظام الإيراني”، واتّهامه طهران بالسعي إلى السيطرة على الأماكن الإسلامية المقدسة (الحرمين الشريفين) في السعودية، فضلاً عن تشديده على أنَّه “لن ننتظر أن تكون المعركة في السعودية. وبدلاً من ذلك، سنعمل حتى تكون المعركة في إيران”.