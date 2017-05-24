“المواطن” ترصد التعاطف الجماهيري مع محمد نور بعد منعه من دورة رمضانية

المواطن ـ محمد سلام

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة كبيرة من التعاطف والمساندة مع نجم الكرة السعودية السابق وناديي الاتحاد والنصر، محمد نور، وذلك بعد تداول خطاب صادر عن اتحاد الكرة السعودي، يحذر فيه منظمو دورة البنك الأهلي، بضرورة منع اللاعبين الموقفين دوليًّا من قبل لجنة مكافحات المنشطات في البطولة الرمضانية التي ينظمها البنك الأهلي بشكل سنوي، والتي تشهد مشاركة الأسطورة محمد نور، الموقوف بقرار من لجنة المنشطات الدولي بالإيقاف لمدة 4 سنوات.

واعتبرت العديد من الجماهير الرياضية أن هناك مبالغة في التركيز على قضية منع نور من مزاولة كرة القدم، حتى بعد الإعلان الاعتزال، مؤكدين أن المشاركة في دورة رمضانية لا تستدعي اتخاذ مثل هذه الخطوات من جانب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ورصدت “المواطن” أبرز التغريدات التي جاءت متضامنة مع محمد نور، ورافضة لقرار المنع من المشاركة في دورة رمضانية، وقال المغرد “غالب العنزي”: “ما فعله نور للحين يوجع بعض الأشخاص، والدليل أنهم حتى بطولة رمضانية لحقوه، لله درك يا الأسطورة”.

وكتب المغرد “جني الملك سلمان”: “كلنا نعرف يالي يعتزل تنقطع أخباره، إلا محمد نور حتى وهو في بيته شاغلهم مدري مين هذا يالي يبحث وراه ناقص الشارع ممنوع يطلع بعد”.

وغرد “دحمي سكوفيلد”: “الناجحون محاربون.. تم منع الأسطورة الخالدة محمد نور من المشاركة في دورة البنك الأهلي التي تقام في مدينة جدة”.

وقال “عبدالقادر الحريري”: “إيقاف مشاركة نور في بطولة البنك… الأهلي؟؟ تاريخ محمد نور يبقى.. مرصع بالذهب. شاء من شاء وأبى من أبى!!”.

فيما شارك الإعلامي الرياضي عبدالعزيز البكر برأيه في هذا الأمر، وغرد بقوله: “أتعاطف مع محمد نور في محاولته العودة للعب كرة القدم، ولكن يجب أن يعود من الباب القانوني.. مدرك بأن هناك من يتابع تحركاته حتى بالحواري”.