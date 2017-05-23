“المواطن” ترصد تفاصيل هجوم مانشستر .. داعش استهدف الفئة الأكثر ضعفًا لإيقاع الضحايا

المواطن ـ رقية الأحمد:

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في بيان خارج مقر رئاسة الوزراء في لندن، أنَّ الشرطة البريطانية، تعرف هويّة منفذ هجوم مانشستر الدموي، لكن السلطات ليست مستعدة لإعلانها.

وكان انتحاريّ قد فجّر نفسه، عند نهاية حفل غنائي أحيته المغنية الأميركية آريانا غراند، في مسرح مانشستر ببريطانيا، ما أودى بحياة 25 شخصًا، وأسفر عن إصابة 59 آخرين.

ما الذي حدث؟

فجّر انتحاري نفسه، في بهو مسرح مانشستر ليلة الاثنين، عندما كان الجمهور يهم بمغادرة الحفل الغنائي. واستدعيت الشرطة إلى المكان في الساعة العاشرة و33 دقيقة من مساء الاثنين بتوقيت بريطانيا الصيفي.

وأكّد شهود عيان، رؤية براغي وصواميل معدنية متناثرة على الأرض، وانتشار رائحة متفجرات، واصفين حالة الهلع التي أدّت إلى الفوضى في المكان.

وحضرت إلى مكان الحادث 60 سيارة إسعاف كما حضر أكثر من 400 من رجال الشرطة، على أثر 240 نداء استغاثة، فيما أغلقت السلطات الطرق المحيطة بالمسرح وبمحطة فيكتوريا القريبة.

وبعد وقوع الهجوم، نشر المئات من سكان مانشستر رسائل في وسائل التواصل الاجتماعي تبرعوا فيها بإيواء أولئك الذين تقطعت بهم السبل في المدينة.

منفذ التفجير:

أعلنت الشرطة، أنَّ انتحاريًا ذكرًا منفردًا فجر عبوة كان يحملها في بهو المسرح، وقتل في التفجير، مؤكّدة الشروع في التحقيق فيما إذا كان المهاجم يتصرف بانفراد، أم أنّه جزء من شبكة أوسع نطاقًا.

وأكّدت الشرطة إلقاء القبض على شاب في الـ 23 من عمره، على صلة بالهجوم، إذ أوضحت شرطة مانشستر الكبرى على “تويتر”، أنّه “في شأن حادث الليلة الماضية في مانشستر أرينا، يمكننا أن نؤكد القبض على شاب عمره 23 عامًا جنوب مانشستر”.

الجرحى والمفقودون:

نقل الجرحى إلى مستشفيات في مانشستر وجوارها، بينما فتح خط هاتفي خاص لاستخدام القلقين على سلامة ذويهم. كما فتح مركز خاص لمساعدة أولئك الذين يحتاجون إليها في ملعب الاتحاد التابع لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم، فيما يستخدم أقارب المفقودين وسائل التواصل الاجتماعي للبحث عنهم.

الحكومة البريطانية:

دانت رئيسة الحكومة تيريزا ماي الهجوم الذي وصفته بأنه “هجوم إرهابي مروع”، مواسية أسر الضحايا والمتأثرين بالهجوم، وذلك بعدما رأست صباح الثلاثاء اجتماعًا للجنة الطوارئ “كوبرا”.

وعلّقت كل الحملات الانتخابيّة لانتخابات الشهر المقبل حتى إشعار آخر، كما نكّس العلم البريطاني المرفوع فوق مقر رئيسة الحكومة في داونينغ ستريت في العاصمة لندن، وتم تشديد إجراءات الأمن في مانشستر ولندن ومنشآت النقل العام في عموم بريطانيا.

داعش يعلن مسؤوليته:

وأكّد تنظيم “داعش”، الثلاثاء، مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف حفلاً للمغنية الأميركية أريانا غراند، في مدينة مانشستر شمال إنجلترا، في بيان له عبر تطبيق “تليغرام”.

حصر الضحايا:

وتسعى السلطات الأمنية إلى حصر العدد النهائي لضحايا الاعتداء، ولم شمل العائلات التي تفرق بعض أفرادها عقب حالة الهلع التي شهدتها قاعة الاحتفالات عقب التفجير.

ووصفت وزيرة الداخلية البريطانية آمبر راد هجوم مانشستر بالهمجي قائلة إنه “استهدف أشد الفئات ضعفًا في المجتمع من أجل بث الخوف والانقسام”، مطالبة الجمهور “بالاحتراس ولكن من دون انزعاج”.