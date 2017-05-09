بالأسماء.. قائمة المؤسسات التعليمية والبرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد

منح المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي التابع لهيئة تقويم التعليم في دورته الخامسة، شهادة الاعتماد لمجموعة من مؤسسات التعليم العالي والبرامج الأكاديمية.

وتُمنح هذه الشهادة للمؤسسات أو البرامج العلمية التي تحقق مستوى متقدماً من الممارسات المفضلة ضمن معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي الخاصة بالمركز.

صرح بذلك الدكتور خالد بن عبدالله السبتي رئيس هيئة تقويم التعليم، والذي أوضح أن القيادة الرشيدة وفقها الله أعطت أولوية كبرى للتقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب، إدراكاً منها لأهمية التعليم النوعي، وحرصاً منها على وجود حال من المراجعة والحوكمة والتقويم لمؤسساتها التعليمية، مؤكدًا أنّ كفاءة التعليم والتدريب تمثل إحدى المنطلقات الكبيرة لرؤية المملكة 2030.

وأبرز الدكتور السبتي أنَّ قائمة الاعتمادات التي منحت في الجولة الحالية، شملت على مستوى الاعتماد المؤسسي عدداً من المؤسسات التي حصلت على الاعتماد للمرة الثانية، حيث تم تجديد الاعتماد لجامعة الملك سعود، ولجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ولجامعة الأمير سلطان، ولجامعة عفت، ولكليات الرياض لطب الأسنان والصيدلة.

كذلك تم اعتماد عدد من الجامعات للمرة الأولى وهي جامعة الملك خالد، والجامعة الإسلامية، وجام عة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وجامعة الملك فيصل، حيث حصلت هذه المؤسسات التعليمية على الاعتماد المؤسسي.

كما أوضح أنَّ المركز منح أيضا في هذه الدورة الاعتماد البرامجي لعشرة برامج أكاديمية، بعضه احصلت على الاعتماد البرامجي الكامل للمرة الثانية، وهي أربعة برامج في جامعة عفت شملت برنامج علوم الحاسب الآلي، وبرنامج اللغة الانجليزية والترجمة، وبرنامج ع لم النفس وبرنامج العمارة، كذلك حصل برنامجان على إعادة الاعتماد المشروط في كليات الرياض لطب الأسنان والصيدلة هما: برنامج جراحة الفم الأسنان وبرنامج العلوم الصيدلانية.

وأشار إلى حصول، برنامج الطب والجراحة في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، على الاعتماد للمرة الأولى، كما حصل على الاعتماد المشروط للمرة الأولى كل من برنامج المحاسبة وبرنامج نظم المعلومات الإدارية في جامعة الملك سعود، وبرنامج الصحة العامة في جامعة القصيم.

وأبان الدكتور السبتي أنَّه، بذلك يصبح مجموع ما منحه المركز من شهادات اعتماد بشقيه البرامجي والمؤسسي في جولات الاعتماد الخمس 119 شهادة اعتماد، ويدرسحالياً مجموعة كبيرة من طلبات الاعتماد التي تقدمت بها عدة جامعات و برامج علمية.

وأبان أنّ الهيئة ستكون إحدى الجهات الأساسية المحققة لجودة التعليم والتدريب؛ وذلك لارتباط مهامها الأساسية بالجودة والتطوير في كل مراحل العمل (التخطيط والتنفيذ والتقويم).

كما أوضح أهمية المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي التابع لهيئة تقويم التعليم في هذه المرحلة التاريخية المهمة والتي شهدت عدداً كبيراً من المتغيرات وفي مقدمتها التوسع الكبير في التعليم الجامعي الحكومي، لافتًا إلى حرص الهيئة على أن يقوم المركز بمراجعة شاملة لمعايير الجودة والاعتماد، وكذلك تطوير نموذج العمل؛ ليكون مستداماً وقابلاً ل لتوسع وذا كلفة معقولة؛ وهو ما سيحقق أهداف المركز ويعزز أثره في مؤسستنا الجامعية، وفي جودة مخرجاتها، وفي الربط مع متطلبات التنمية في المملكة وسوق العمل، كما سيعمل علىبناء منظومةٍ للمؤشرات والبيانات تتكامل مع الجهات المعنية.

من جانبه بيّن المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور أحمد بن يحيى الجبيلي أنَّ عمليات الاعتماد تقوم على التحقق من استيفاء (المؤسسات/البرامج) لمتط لبات المركز للتأهل للاعتماد الأكاديمي وكتابة تقرير الدراسة الذاتية، ومن ثم قيام المركز بتكوين فرق من الخبراء للمراجعة الميدانية لتلك المؤسسات/البرامج التي يقوم خبراء محليون وأجانب بمراجع ة الدراسة الذاتية وجميع الوثائق ذات العلاقة للمؤسسة أو البرنامج المعني، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لجميع مرافق المؤسسة التعليمية وبرامجها، والاطلاع على جميع أنشطتها وإجراء مقابلات مع كل من له علاقة، ومن ثم تنتهي العملية بإعداد تقرير موضوع مدعم بالأدلة حول ما تم استنتاجه خلال عمليات التقويم.

وأوضح الدكتور الجبيلي أن خطوات التقويم والاعتماد الأكاديمي هي على النحو التالي:

1-التحقق من أهلية المؤسسة/البرنامج للتقدم للاعتماد.

2-التحقق من إعداد الدراسة الذاتية.

3-الزيارة الميدانية للتقويم الخارجي.

4-دراسة خطة عمل المؤسسة/البرنامج الخاصة بتوصيات فريق الزيارةالخارجي.

5-عرض التقارير على لجنة الاعتماد الاستشارية.

6-إعلان قرار الاعتماد.

7-المتابعة الدورية للجهة المعتمدة