بالصور.. “المواطن” ترصد أجواء الأسواق الرمضانية الشعبية بأحد المسارحة

المواطن – علي شيبان - أحد المسارحة

تشهد الأسواق الشعبية الرمضانية في منطقه جازان حركة تجارية لافتة وازدحاماً مرورياً في أول يوم من أيام شهر رمضان، حيث يحرص المتسوقون بعد صلاة العصر على الذهاب إلى هذه الأسواق وشراء العديد من المأكولات الشعبية التي يقدمها الباعة خلال شهر رمضان.

عدسة “المواطن” تجولت في سوق محافظة “أحد المسارحة” واستطلعت آراء المتسوقين، حيث قال علي عواجي: “أخرج بعد صلاة العصر وأتجه إلى سوق أحد المسارحة، وهو سوق شعبي قديم من أجل شراء بعض الأكلات الرمضانية الشعبية وبعض الوجبات مثل “الحلبة “واللحوح “والخمير “ولحم الحنيذ “والسوبيا” وبعض العصائر الطازجة “وبعض أنواع الحلويات.

وأضاف عواجي “لكن الذي لفت انتباهي أنه لا توجد رقابة على هؤلاء الباعة وأيضاً عدم لبس القفاز من قبل الباعة المتجولين وعدم نظافة المكان؛ مما يعرض بعض المتسوقين إلى التسمم الغذائي لا قدر الله”.

في سياق متصل تحدث حسين متنبك قائلاً: “ما أن تنتهي صلاة العصر حتى يذهب الجميع إلى هذه الأسواق الرمضانية الشعبية ولكن تشهد بعض الأوقات ازدحاماً مرورياً في الشارع المتجه إلى هذا السوق الشعبي، وأيضاً وجود الباعة المتجولين على الشارع العام مما قد يسبب ازدحاماً خفيفاً”.

فيما رصدت عدسة “المواطن” الجهود التي تبذلها شعبة مرور “أحد المسارحة” وتواجدهم من وقت مبكر في هذا السوق من أجل تنظيم السير وفك هذا الزحام المروري في كل مكان.

من جهة أخرى رصدت عدسة “المواطن” بائعي مادة “الشمة” المحظورة في مداخل هذا السوق ومخارجه دون خوف أو رقيب أو حتى احترام لمشاعر المتسوقين والصائمين، فضلاً عن رائحتها الكريهة في مدخل السوق.

فيما طالب المتسوقون من الجهات المختصة بإرسال بعض الفرق الرقابية على الباعة وأيضاً بإبعاد الباعة المتجولين والمفترشين في الشارع العام لمنع الازدحام.