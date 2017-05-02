بالصور.. جموع غفيرة تُشيع شهيد الوطن “آل مزهر” في أبها

المواطن __سعيد مشهور__ابها

شيّعت جموع غفيرة في منطقة عسير، من مسجد الراجحي وسط مدينة أبها الشهيد الملازم أول طيار ريان عبدالرحمن محمد مشبب آل مزهر، والذي استشهد منذ عدة أيام عندما سقطت طائرة عمودية من نوع (بلاك هوك) تابعة للقوات المسلحة السعودية أثناء تأدية مهامها العملياتية في محافظة مأرب.

وبعد أداء الصلاة على الشهيد في مسجد الراجحي في أبها تم دفن الشهيد بمركز تمنية، وسيقام العزاء في منزل جده بحي المنسك.

الجدير بالذكر أنَّ “الشهيد ريان عبدالرحمن مشبب الشهراني، من مواليد مدينة الرياض عام 1413 هجري، وعمره 25 عامًا، من مركز تمنية من قرية دار عثمان بشعف شهران، ويعتبر الابن الوحيد لأبيه” وقد تلقى “الشهيد تعليمه بالرياض، والتحق بكلية الملك عبدالعزيز الحربية، وتخرج طيارًا عام 1434 هجري، ثم ابتعث إلى الولايات المتحدة الأميركية، في دورة تدريبية للطيران على طائرات بلاك هوك”.

يذكر أنَّ الطائرة التي سقطت في مأرب باليمن، كان يقودها النقيب طيار تركي الهويريني، بمساعدة الملازم أول طيار ريان الشهراني، وبوجود المقدم ركن عبدالرحمن الشهراني والمقدم ركن فيصل السبيعي.

صحيفة “المواطن” تتقدم بأحرّ التعازي إلى أسرة شهيد الوطن، سائلين الله عز وجل أن يُسكنه فسيح الجنان.





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