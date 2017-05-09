بالصور.. جولات ميدانية للقحطاني على مركز التأهيل وعمل جدة.. وهذه توجيهاته

المواطن - مكة المكرمة

قام مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمشرف العام على فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور محمد القحطاني، بجولات ميدانية مفاجئة، ظهر اليوم الثلاثاء، على مكتب العمل بجدة؛ وذلك للاطلاع على سير العمل والخدمات التي تُقدم للعملاء.

وتجول القحطاني عند دخوله مكتب العمل على صالة علاقات العملاء، حيث استفسر وناقش الموظفين في الخدمات المُقدمة، كما قابل عددًا من العملاء واستمع لهم ووجه بسرعة إنجاز معاملاتهم.



وبعد ذلك، توجه للتفتيش واطلع على خطة العمل التي يتم تنفيذها يوميًّا، والخدمات المساندة ومكتب العمالة المنزلية ومتابعة مكاتب وشركات الاستقدام.

وفي نهاية الجولة، اجتمع مع منسوبي المكتب، وتحاور معهم وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لخدمهة العملاء، والعمل على تقديم الأفضل والتجويد في الخدمات المقدمة.



وتفقد القحطاني مساء أمس مركز التأهيل الشامل بجدة، واطلع على الخدمات التي يقدمها المركز للنزلاء، وحثهم على بذل المزيد من الجهد للنزلاء وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وتأتي هذه الجولات الميدانية، للتعرف على الخدمات، ورصد ومتابعة القصور والعمل على الحلول اللازمة له.