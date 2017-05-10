بالفيديو.. يوفنتوس يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا وينتظر أحد قطبي مدريد

المواطن ـ وكالات

تأهل يوفنتوس إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بتكرار فوزه على موناكو الذي يعتبر الحصان الأسود في البطولة، وذلك خلال مباراة إياب نصف النهائي التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب “يوفنتوس ستاديوم”.

وكان يوفنتوس قد حقق الفوز على موناكو في فرنسا بهدفين دون مقابل قبل أن يهزمه بهدفين مقابل هدف في إيطاليا ويضمن مكانًا له في النهائي.

وسجل هدفي يوفنتوس في المباراة الثنائي ماريو ماندزوكيتش ودانييل ألفيس في الدقيقتين 33 و45 على التوالي، بينما أحرز هدف موناكو الوحيد كيليان مبابي 69.

وسيلعب يوفنتوس في النهائي أمام ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد اللذان سيلعبان مباراة إياب نصف النهائي الثانية مساء الأربعاء.