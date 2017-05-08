بعد خبر “المواطن”.. أمين عسير يقف على المقاهي المخالفة: سنعطيهم مهلة أسبوع

المواطن - رائد القرفي - أبها

استجاب أمين منطقة عسير، المهندس صالح القاضي، مساء أمس الأحد، لما نشرته “المواطن” بخصوص وجود لافتة لإغلاق أحد مقاهي المعسلات الشهيرة من قِبل الأمانة في فترة الصباح في مدينة أبها، بينما تلك اللافتة ليس لها وجود مساءً.

ووصل الأمين برفقة مدير عام الرخص والرقابة الشاملة بأمانة عسير المهندس، عبدالعزيز الرمثي، وعدد من كبار مسؤولي ومراقبي الأمانة إلى مقر المقاهي المخالفة، والذي جرى تناوله عبر “المواطن” في مدينة أبها.

وأكد القاضي، في تصريحات إلى “المواطن“، أنه يجب على أصحاب المقاهي تصحيح وضعهم وفق النظام، ولا يوجد لدينا أي حل آخر لهم.

وأضاف أن مكان المقاهي ليس مؤهلًا أبدًا، وسيتم إعطاء أصحاب المقاهي مهلة أسبوع واحد فقط لإيجاد مكان آخر خارج النطاق العمراني، مضيفًا أن على أصاحب المقاهي والذين لديهم متأخرات مخالفات لم تسدد بعد وقف جميع أنشطتهم من الأمانة حتى إعادة تصحيح وضعهم.

واختتم القاضي تصريحه، شاكرًا للسطلة الرابعة على إبراز هذا القصور في عملهم.

ومن جانب آخر، أكد المهندس الرمثي أن الموقع من عام 32 وهم يخاطبون أصحابه بأنه غير مناسب لهذا النشاط؛ لوجوده داخل الحي، وبجانب محطة للمحروقات ولقلة نظافته وكانوا يعطون مهلة من أصحاب الرأي، متابعًا: “وجدنا الليلة أثناء تواجدنا بالموقع رخصة قديمة لأحد المقاهي منتهية من أكثر من 6 سنوات ولمبنى آخر غير ما هو عليه الآن”.

وسلطت “المواطن“، أمس الأحد، الضوء على هذه المقاهي المخالفة وسط مدينة أبها.

ورصدت عدسة “المواطن” وعلى مدى عدة أيام وفي أوقات مختلفة، وجود لافتة لإغلاق أحد مقاهي المعسلات الشهيرة من قِبل الأمانة في فترة الصباح في مدينة أبها، بينما تلك اللافتة ليس لها وجود مساءً، بل يكون الوضع أقرب إلى الطبيعي، مما يثير الاستغراب من تلك الجرأة وعدم الاكتراث بالإغلاق أو حتى سبب الإغلاق.

للاطلاع على رابط الموضوع المنشور هنا