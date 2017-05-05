بيان #عاجل من أمن الحرم حول هجوم المختل فجرًا بالسكين

المواطن - مكة المكرمة

كشفت قوة أمن المسجد الحرام تفاصيل اعتداء مختل نفسي على عدد من رجال الأمن بواسطة سكين كانت في حوزته فجر اليوم.

وصر ح الناطق الإعلامي للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، الرائد سامح السلمي، أنه في فجر اليوم، ومن خلال غرفة المراقبة التلفزيونية بغرفة العمليات، لاحظ رجال الأمن شخصًا في العقد الثالث من عمره يتجول في سطح الحرم أثناء الصلاة.

وأضاف أنه عند مباشرة رجال الأمن للحالة للتأكد من وضعه، قاوم الشخص رجال الأمن بسكين صغيرة كانت بحوزته، وتسبب في إصابات بسيطة لرجال الأمن، وتمت السيطرة عليه.

وأوضح أنه يعاني من اعتلالات نفسية، وقد أحيل لجهات الاختصاص؛ لاستكمال الإجراءات المطلوبة نحوه.

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