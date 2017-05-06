تجاوبًا مع “المواطن”.. محافظ رجال ألمع ينهي مشكلة أهالي رادة

المواطن - رائد القرفي - أبها

تجاوب محافظ رجال ألمع، صالح بن سعد بن فردان، مع ما نشرته “المواطن” بتاريخ 1/ 5/ 2017م بعنوان “أهالي قرية رادة برجال ألمع بدون طريق دخول أو خروج”!

وحل المحافظ هذه المشكلة التي عانى منها أهالي قرية رادة لعدة أيام وهم محتجزون بدون طريق يربطهم مع باقي سكان وقرى المحافظة.

وبادر المحافظ بالاتصال على “المواطن” بعد إنهاء معاناة الأهالي، واعدًا بتوجيه لجنة الأزمات بالمحافظة، واتباع الأولويات بين القرى في أسرع وقت ممكن بعد توقف المطر كي لا يتكرر ما حدث في رادة.

وقدم المحافظ شكره لـ”المواطن“، على ما تقدمه لأهالي محافظة رجال ألمع، مشددًا على أنها والإعلام بشكل عام عين المحافظ على متطلبات الأهالي.