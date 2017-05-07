ترقب إقرار سياسات حساب المواطن .. والمواطنون يتساءلون متى؟

المواطن - الرياض

يترقب المواطنون إقرار آليات وسياسات حساب المواطن ومن ثم البدء في صرف مستحقات الدعم، حسب الفئات المستحقة.

وتسبب التأخير في إقرار سياسات حساب المواطن، في إثارة العديد من علامات الاستفهام والتساؤلات من المواطنين حول توقيت إقرار آليات وسياسات حساب المواطن، وأسباب التأخير في اعتماد السياسات .

وكان المسؤولون عن حساب المواطن قد أكدوا أنه سيتم الرفع بآليات وسياسات حساب المواطن للمقام السامي أول شهر مايو، والآن مرّ أكثر من أسبوع منذ بداية الشهر ولم ينطق المسؤولون عن الحساب ببنت شفه، لوضع حد للتكهنات والتساؤلات التي تقريباً لا يخلو منها بيت في المملكة.

أهم مراحل البرنامج

وتعتبر مرحلة إقرار السياسات وآليات البرنامج إحدى أهم المراحل التي يمر بها البرنامج، وثاني مرحلة بعد مرحلة جمع المعلومات والبيانات، من خلال عملية التسجيل في بوابة البرنامج، فضلاً عن برنامج الدعم.

وفي هذه المرحلة، يتم وضع سياسات وآليات توزيع الدعم، بناء على المعطيات التي قدّمها المواطنون المسجّلون في البرنامج، والذي تجاوز عدد الـ 3 ملايين، وذلك لتكون أكثر دقة، وتوافق متطلبات المواطنين، حسب ما أفاد القائمون على البرنامج.

حماية الأسرة السعودية

الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن هو برنامج وطني أُنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تتسبب في عبء إضافي على بعض فئات المجتمع.

ويهدف حساب المواطن إلى إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم بشكل عادل للفئات المستحقة المختلفة، حيث سيتم توفير الدعم كبدل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين.

ويستهدف برنامج حساب المواطن الأسر أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة من أجل تقديم الدعم الحكومي لهذه الأسر لتخفيف الآثار والأعباء الناجمة والمترتبة علي الإصلاحات الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية، وتطوير نظام إلكتروني شامل يسهل من خلاله تقديم الدعم الذكي للمواطنين ورفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين، وتشجيع وتحفيز المواطنين علي ترشيد الاستهلاك لمنتجات الطاقة والمياه، وذلك لاحتساب البدل النقدي بناءً علي مستويات الاستهلاك الرشيد للمواطنين.

الفئات المستحقة

وعن الفئات المستهدفة التي ستخضع لبرنامج حساب المواطن، حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خمس فئات، ممن سيشملهم البرنامج، بالإضافة إلى مستفيدي الضمان الاجتماعي والذين سيشملهم البرنامج تلقائيا دون تسجيل من خلال قاعدة بيانات الوزارة، وهؤلاء كالتالي: “الأفراد المستقلون، حاملو بطاقات التنقل، الأم السعودية التي تزوجت من أجنبي، بالإضافة إلى الأسر السعودية، كما صرحت وزارة العمل أن المعيار الأساسي لتطبيق البرنامج، هو دخل الفرد من خلال حساب قيمة البدل المستحقة”، ويمكن للمواطنين التسجيل في حساب المواطن من خلال هذا الرابط (هنا).