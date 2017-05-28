تعرّف على قائمة السجناء المحرومين من “العفو الملكي” في رمضان

المواطن - الرياض

حددت وزارة الداخلية 32 قاعدة خاصة بالعفو عن سجناء الحق العامّ خلال رمضان الجاري 1438هـ.

بدورها، تلقّت إمارات مناطق المملكة نسخاً من تلك القواعد، لتنفيذها في إجراءات العفو عن السجناء المحكومين (السعوديين والوافدين) في الحق العامّ، حيث تتضمن القواعد أربع منها لتحديد العقوبات، و3 قواعد تحدد فئات السجناء، بينما تشمل القواعد إمكانية العفو عمن لا تندرج قضاياهم ضمن القضايا الكبيرة المحدودة من عقوبتي السجن والجلد التعزيرية مهما كانت محكوميتهم، وأن تتم معالجة قضايا الموقوفين في القضايا غير الكبيرة، حيث يشمل هذا العفو السجناء المتبقي على انتهاء محكوميتهم سنة فأقل.

ومنحت القواعد أعضاء هيئة التحقيق والادّعاء العامّ، ضوءًا أخضر للنظر في قضايا العفو -وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية- لكون تطبيقها منوطًا بشكل حصري بقوة النظام، وليس للجان العفو باعتبارها إحدى حالات الحفظ نظامًا لانقضاء الدعوى الجزائية فيها بسبب عفو ولي الأمر، بموجب قرار مُسبب مستوفٍ حجيته النظامية.

وتتم إحالة معاملات الوافدين المتهمين لإمارات المناطق بعد انتهاء اختصاص هيئة التحقيق في النظر بمدى إبعادهم عن المملكة من عدمه -وفقًا لمقتضى نظام الإقامة- اتّخاذ الإجراءات اللازمة في القضايا غير الكبيرة وفقًا لأحكام هذا العفو.

ويُستثنى من ذلك أصحابُ القضايا المتعلقة بالإرهاب ومخالفي أنظمة الدولة في القضايا الكبيرة، وكذلك من صدر فيهم عقوبات الجلد تعزيرًا، ومن كان له سوابق موجبة للتوقيف أو التي تمس الذات الإلهية والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو الصحابة رضوان الله عليهم أو إهانة المصحف الشريف، أما بخصوص السجناء السعوديين المنقولين من خارج المملكة لقضاء مدد محكوميتهم داخلها يتم الرفع عنهم لوزارة الداخلية للنظر في مدى شمولهم بالعفو من عدمه على ضوء مقتضى الاتفاقيات المرعية.

وتضمّنت قواعد الإعفاء (سجناء قضايا حوادث السير بعد انتهاء الحق الخاص بهم، وكذلك قضايا كبار السن ممن تجاوز الستين سنة للذكور وقت وقوع العفو أو يبلغها حتى نهاية العام الهجري الحالي من الرجال وخمسة وأربعين للإناث من العمر معاملة الأحداث الذين تجاوزوا الـ15 من أعمارهم ولم يتجاوزوا الـ18 من عمرهم).

ويضاف إلى القضايا التي يستثنون منها قضايا تزوير الصكوك والأختام الرسمية وقضايا غسل الأموال وصغار السن ممن لم يتجاوز الخامسة عشرة عند وقوع القضية، كما يشمل العفو عن المحكومين في الحق العام قبل غروب شمس آخر يوم من شهر شعبان، على أن يبدأ الإطلاق للمستفيدين من هذا العفو من ليلة دخول شهر رمضان المبارك.