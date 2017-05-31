معيض حسين يشكو الفاقة بين مطرقة الفقر وسندان تعثر الضمان الاجتماعي

المواطن - أحمد العسيري - محائل عسير

يعاني المواطن معيض حسين ، والذي يسكن في مركز قنا التابع لمحافظة محائل عسبر وبالتحدبد قرية حوية، حالة فقر مدقع ترويها جدران المنزل المتهالك، الذي خلا من المتاع إلا من أواني يستخدمها وزوجته في طهي الطعام.

“المواطن” انتقلت إلى منزل معيض واستمعت إلى قصته حيث قال إنه يعيش على مساعدات الناس هو وزوجته التي تشاركه معاناة الفقر والحرمان في ظل عجزه أمام ظروف الحياة، فليس هناك عمل وليس هناك مردود مادي يساعدهما على معالجة وضع المنزل الذي أصبح “متهالكا” ولا يحميهما حتى من قطرات المطر.

وناشد المواطن معيض أهل الخير مساعدته في ترميم المنزل المتهالك لعله يخفف عنهم مصيبة الفقر والحاجة فهو يعيش بدون عمل ولا يجد إلا مساعدات متقطعة ممن حوله، وطالب بمعالجة مشكلته في الضمان الاجتماعي ليتمكن من الحصول على مرتب شهري يعينه على ظروف الحياة.