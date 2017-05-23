رغم الإعلان عن النتائج.. مشاكل نظام نور تصيب الطلاب وأولياء الأمور بالصدمة

المواطن - الرياض

على الرغم من إعلان وزارة التعليم عن نتائج الاختبارات بالأمس، عبر موقع نظام نور، إلا أن حالة من الاستياء والضجر انتابت الطلاب وأولياء الأمور بسبب المشاكل التقنية في النظام، وعدم ظهور النتائج فضلاً عن بُطء التحميل.

ورجّح البعض أن سبب المشاكل التي انتابت نظام نور بالأمس ربما يعود للضغط الكبير عليه من قبل الراغبين في الاستعلام عن النتائج، حيث طالبوا بتحديث النظام ليستوعب هذا الضغط المتزايد.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت على لسان متحدثها الرسمي مبارك العصيمي، بالأمس، أن نتائج الاختبارات متاحة عبر موقع نظام نور على الرابط التالي (هنا)،

حيث ينتظر آلاف الطلاب إعلان نتائجهم؛ للاطمئنان على أن ما بذلوه من جهد خلال العام الدراسي الحالي 1438.

وقال العصيمي عبر حسابه على “تويتر”، “نهنئ أبناءنا الطلاب والطالبات بالنجاح ويمكنكم الاستعلام عن النتائج برقم السجل المدني عبر نظام نور عن طريق الرابط (هنا)”.

وعلق الكثير من الطلاب وأولياء الأمور على موقع الوزارة وحساب المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، معبرين عن سخطهم من المشاكل الفنية في النظام، وطالبوا بتحديث النظام لمنع هذا الخلل المتكرر.

وغردت منى الخالدي بقولها: “ميزانية التعليم مليارات تعادل ميزانية دولة، موقع فاشل إدارة وتنظيم الاختبارات ونتائج فاشلة مدارس إداريات غير مهنيات إلا ما رحم ربي”.

وقال بدر المتعاني “يا أخي انت المتحدث الرسمي تكلم نروح للمدرسة ما تعطينا جواب وانتم متجاهلين نتائج طلاب وطالبات ثالث ثانوي نظام فصلي إلى متى وحنا على اعصابنا”.

وقال فرح طلال‏ “ليش الكذب روابط ماتفتح أبدا”.

وغردت خلود “تهنئهم بالنجاح!! نجحوا بمجهودهم بس ياليت تصلحون الفشل اللي صار مع نقل المعلمين والمعلمات تراهم بذمتكم كسرتوا فرحة آباء وأمهات مالهم ذنب”.

وقال صاحبة حساب لجينه “مع احترامي بس ليه ما طلعوا درجات ثالث ثانوي ويقولون عند الوزارة مفروض تطلع قبل الكل؟!!

وغرد فارس الضبعان “مبروك للناجحين والناجحات، وعقبال الشهادات العليا إن شاء الله”.

وكتبت نوال الجهني “حتى هذه اللحظة، ما طلعت النتائج!”.

وغرد علي المعلوي “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أسابيع عمل مُرهِقة ولكنها مليئة بالإنجازات”.