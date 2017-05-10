شحرور يلغي رحلة جوية في لندن

المواطن - وكالات

ألغت الخطوط الجوية البريطانية، رحلة كانت مقررة من مطار هيثرو في لندن إلى نيوجيرسي في نيويورك بالولايات المتحدة، بسبب وجود طائر شحرور في قمرة القيادة.

ولم يتمكن الموظفون على متن الطائرة على مدار ساعات، من إخراج طائر الشحرور الذي كان يحلق داخلها، رغم محاولاتهم المتكررة على إجباره على المغادرة.

ونجح العصفور الأسود في المراوغة، عبر الاختباء بين مقاعد المسافرين وأماكن أخرى صغيرة جداً في الطائرة يصعب الوصول إليها، وفق ما ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية.

واضطرت الشركة إلى إلغاء الرحلة ونقل الركاب إلى رحلة أخرى على متن طائرة ثانية، في حادثة نادرة من نوعها.