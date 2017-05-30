صحافة قطر جُنت.. الراية تسخر من علماء المملكة وسماحة المفتي

المواطن - الرياض

لا زالت قطر بإعلامها وصحفها تحاول بشتى الطرق تشويه المملكة وقيادتها وعلمائها، في أفعال تؤكد ابتعادها عن وحدة الصف العربي عامة والخليجي خاصة .

الراية القطرية تدخل على الخط!

ونشرت جريدة الراية القطرية إسقاطًا ضد علماء السعودية، مرفقًا بكاريكاتير يسخر من سماحة مفتي المملكة، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، وتصوره بأنه يقود الناس للنار.

وتحت عنوان “بعض الأنظمة تريد أن يكره الناس الدين”، حاولت الراية القطرية تشويه صورة العلماء في المملكة، وتصويرهم وكأنهم يقودون إلى النار، وهو ما يؤكد التوجه القطري الحالي الموالي لإيران.

قطر تناست دورها الداعم للإرهاب:

ولكن يبدو أن قطر تناست أنها تأوي الإرهابيين على أرضها، وتؤكد دومًا أنها مع المنظمات الإرهابية مثل حزب الله والإخوان المسلمين، بل وتعدت ذلك إلى إيران التي تعتبرها الدولة الأكثر تعاونًا معها، وهو ما يفسر سبب هجومها المستمر على المملكة وقيادتها وعلمائها.